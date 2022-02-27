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GMİS Armutçuk taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi Taban Eğitim Semineri, 25-26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

ZONGULDAK 27.02.2022, 13:53
GMİS Armutçuk taban eğitim semineri yapıldı

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi Taban Eğitim Semineri, 25-26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Armutçuk Şube Yönetimi ve maden işçileri katıldı.

Seminer salonuna giren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile yönetim kurulu madenciler tarafından alkışlarla ve sloganlarla karşılandı. Madenciler, “İşte başkan işte sendika”, “Sendika nerede biz oradayız” sloganları attı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.

Demir; “Sayın genel başkanım, yönetim kurulu arkadaşlarım, Armutçuk bölgemizin değerli yöneticileri, temsilcileri, delegeleri, çok kıymetli madenci kardeşlerim, hocalarımız, personelimiz, Genel Maden İşçileri Sendikası ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Armutçuk bölgemiz için hazırlamış olduğumuz eğitim semineriyle devam ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve mücadele azmimizi geliştirmek için buradayız. Buradaki aldığımız bilgileri de siz arkadaşlarımız bölgenizdeki arkadaşlarınıza anlatırsanız bizlere de yardımcı olmuş olursunuz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz” dedi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil şöyle konuştu; “Sendikamızın çok değerli başkan ve yöneticileri. Armutçuk şubemizin çok değerli delegeleri ve temsilcileri, madenci kardeşlerim, dostlarımız, arkadaşlarım. Çok değerli hocam. Çok değerli emekçi kardeşlerim. Sendikamız ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle birkaç gün önce başlayan Ukrayna ve Rusya arasındaki sonucu belli olmayan, kazanımı olmayan, kaybedenin her zaman sivil halk olduğu savaşı şiddetle kınıyorum. Geçtiğimiz gün kaçak ocakta ekmeğinin peşinde koşmaya çalışan, rızkını çıkarmaya çalışan iki kardeşimiz vefat etti. Onlara ve tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Ne mutlu bize ki hep bunu söylüyorum ilk gün yaptığımız seminerle birlikte bu seminerde dahil coşku, heyecan, birlik ve beraberliği burada görebiliyorum. Bu birlik ve beraberliği sağladığınız için kol kola omuz omuza verdiğiniz için şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Yıllarca mücadele içinde olduk. Sendikamız, hep mücadelenin içinde oldu. Sizler de bu mücadelenin neferleri oldunuz. Her daim kuruma sahip çıkmak, sendikanıza sahip çıkmak, işinize emeğinize sahip çıkmak için mücadele ettiniz. Sendikanızın öncülüğünde her türlü organizasyonunun içinde oldunuz. Bizler bu seminerleri düzenlerken bunların daha iyisini nasıl yapabiliriz. Arkadaşlarımızı daha iyi nasıl kaynaştırırız, değerli hocalarımızın bilgileriyle arkadaşlarımız sendikal anlamda neler yapabilir, bu birlikteliğe neler katabilir heyecanıyla bu seminerleri başlattık. Yine söylüyorum. Dört dörtlük, heyecanlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah bunların daha iyisini ileriki zamanlarda yapmaya çalışacağız. Her zaman söylüyorum yerin altında yerin üstünde emeğiyle çalışan, alın teriyle çalışan madenciler her şeyin en iyisine layıktır. Birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Yaşadığımız mücadelelerde sendin bendim kavgası yapmadan omuz omuza verebiliyorsunuz. Mücadele içine girebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir şey. İşin ucunda ekmek olduğunda, işin ucunda iş yeri olduğunda, işin ucunda gelecek olduğunda, işin ucunda çoluk çocuğumuzun geleceği olduğunda omuz omuza vermesini bilenlerin başında geliyorsunuz. Seminerimizin hayırlı olmasını diliyorum, hepinize teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Genel Maden İşçileri Sendikası’nın tarihinin anlatıldığı kısa belgesel film gösterimi yapıldı. GMİS Armutçuk Şubesi Taban Eğitim Seminerinde Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak “Sendikacılık Tarihi ve Temel Kavramlar” konulu sunum yaptı.

Seminer sonunda GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu bir teşekkür konuşması yaptı. Mutlu; “Verimli bir toplantı olduğuna inanıyoruz. Aklınızda kalan küçük şeyler bize ışık tutacaktır. Burada aldığınız eğitimleri arkadaşlarımıza aktarmanız gerekiyor. Çünkü önümüzdeki dönemler zor günler, zor dönemler bizleri bekliyor. İşte bu anlatılanlardan ve izlediklerimizden ders alarak o günlere ışık tutacağız, hep beraber mücadele edeceğiz. Burada Armutçuk olarak güzel bir tablo sergiledik. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. Kaynaşmayı, beraberliği, birlikteliği gösterme başarısını hep beraber göstereceğiz” dedi.

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