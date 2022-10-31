GMİS Armutçuk Şube Başkanlığı’na Şanver Turan seçildi

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı. Şube Başkanlığına tek liste halinde seçime giren Şanver Turan seçildi.

Olağan genel kurulda, şube yönetim kurulu şöyle oluştu;

"Şube Başkanı Şanver Turan, Şube Sekreteri Rasim Aslan, Şube Mali Sekreteri Kadir Tekin, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Sedat Tosun." Şube Denetleme Kurulu’na Musa Öztürk, Erdinç Uğurlu, Mehmet Demir. Şube Disiplin Kurulu’na Ömer Koç, Ali Başaran, Selçuk Bilir, Çetin Ceyhan ve İsmail Yunar seçildiler. Armutçuk Şube Genel Kurulu’nda ayrıca 28 üst kurul delegesinin de seçimi yapıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile yeni şube yönetim kurulu birlikte fotoğraf çektirdi.