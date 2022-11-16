GMİS 76 yaşında

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu bir basın açıklaması yaparak Sendikalarının 76’ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Açıklamada şöyle denildi:

“1946 yılında Dernekler Kanunu’nun kabul edilmesinin ardından Sendikamızın ilk genel kurulu 17 Kasım 1946 tarihinde 99 üye ile toplanmıştır ve “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği” kurulmuştur. 1947 yılında Sendikalar Kanunu’nun çıkmasının ardından 9 Nisan 1947 tarihinde “Dernek” yerine “Sendika” adını alan ve 1983 yılından bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası adıyla görev yapan sendikamız Türkiye’nin ilk 3 sendikasından birisidir. Türkiye’de demokrasiye geçiş süreciyle birlikte sendikal hareketin henüz yasal düzenlemeye kavuşmadığı bir dönemde, önce dernek olarak büyük özverilerle kurulan Sendikamız, havzamızda 1848 tarihiyle başlayan üretim sürecinden günümüze kadar verilen ekonomik, demokratik ve sendikal mücadele deneyimine sahiptir. Bugün resmi olarak 76 yaşında olan sendikamız, 1848 yılında Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda üretimin başlamasından bugüne kadar 174 yıllık bir emek mücadelesi tarihine sahiptir ve bu açıdan Türkiye’nin ve dünyanın sayılı sendikaları arasındadır. Madenciler; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı ve yerli şirketlere karşı, Cumhuriyet döneminde yanlış politikaları dayatan yöneticilere karşı, her şart altında işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkarak, ülkemizde ve dünyada, demokrasi ve sendikal mücadele tarihinde yerini almıştır. Adı ülkemiz madencileri ile bütünleşen, ülkemizde ve dünyada, hak ve demokrasi mücadelesi tarihine adını altın harflerle yazdıran Genel Maden İşçileri Sendikamızın 76’ncı kuruluş yılını kutluyoruz. Sendikamızın kurucularını ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Başta Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Amasra’da ve 174 yıllık üretim tarihinde şehit olan madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm madencilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikamız sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 76 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle, tüm emekçilerle ve halkımızla tek yürek, tek ses olmuştur. Sendikamızın varlık nedeni olan ve her şart altında sendikasına sahip çıkan Maden ve MTA işçisi kardeşlerimizle, halkımızla birlikte daha nice yıllar demokrasi, hak ve emek mücadelemizi sürdürecek, bu bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağız. Sendikamızın kuruluşunun 76’ncı yıldönümü kutlu olsun.”