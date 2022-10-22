Gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarına yönelik toplantı yapıldı

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen evinde gıda güvenirliği ve hijyen şartlarına yönelik toplantı yapıldı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, okul müdürler ve ve kantin işletmecileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “Öğrencilerimizin sağlığı her şeyin üzerindedir, onların sağlıklı beslenmesi, okul kantinlerinde satılan gıdaların hazırlanma, saklama ve sunum aşamalarında sağlık koşullarına uygun olması hijyen açısından önem arz etmektedir.Bu doğrultuda okullarımıza ilgili komisyonlarımız ziyaretler yaparak etkin rehberlik ve izleme yapacaklardır”dedi.

Toplantı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tanju Ertan’ın okul kantinleri ve kantinlerde uygulanacak talimat ve tebliğleri içeren bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.