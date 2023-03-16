Genel Ticaret Günleri Zonguldak’ta kapılarını açıyor

ZONSİAD ev sahipliğinde 18-19 Mart tarihleri arasında Zonguldak’ta Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek olan Genel Ticaret Günleri, Türkiye’nin adeta lider konumundaki firmalarını ağırlayacak.

2012 yılında halen Onursal Başkan olan Halil İbrahim Ece tarafından kurulan Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığı görevine 2020 yılında yapılan genel kurulla Necdet Tıskaoğlu getirildi. Tıskaoğlu’nun bayrağı devralmasıyla birlikte pek çok başarılı projelere imza atmaya devam eden ZONSİAD, 18-19 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Genel Ticaret Günleri’ne de ev sahipliği yapacak.

“Amaç birleştirici unsur olmak”

Bütün hemşerilerin tek bir çatı altında toplanmasıyla birleştirici olma unsurunu misyon edinen ZONSİAD, üyelerini artırarak büyük bir aile haline gelme çalışmalarını sürdürüyor. Üyeler arasındaki ticaretin ağlanarak kazan-kazan sistemini oluşturmayı hedefleyen ZONSİAD, bu yıl ilkini gerçekleştireceği Genel Ticaret Günleriyle de bu bağların güçlendirilmesini sağlayacak.

“Gelecek nesillere miras”

Sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra Zonguldak’ın sesini duyurmak, eksikliklerini gidermek için kolları sıvayan ZONSİAD yönetimi; elde edilecek başarılarla da derneği üst seviyeye taşıyacak. Elde edilen başarılar ise gelecek nesillere miras bırakılacak.

Ticaret günlerine sektörün öncü firmaları damga vuracak

18 Mart günü açılış töreni ile ziyaretçilerini ağırlayacak genel ticaret günlerinde sektörün öncü firmaları damga vuracak. Enerji, hazır giyim, nakliyat, gıda, temizlik, elektrik-elektronik, iş güvenliği ve ayakkabıcılık sektörünün adeta lideri konumundaki firmalar başarılarını ve faaliyetlerini ziyaretçilere anlatacak.

Eve Dönüş Projesi’ni Tüm Türkiye’ye duyuran ZONSİAD Başkanı Necdet Tıskaoğlu’nun fabrikasını Zonguldak’a taşımasıyla birlikte ticaret günlerinde yer alacak şirketlerin “Eve Dönüş Projesi”ne olan görüşlerini paylaşması bekleniyor.