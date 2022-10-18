Genel Sekreter Kaya, tedavi gören yaralı işçileri ziyaret etti

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Ertan Kaya, şube yöneticileriyle birlikte Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’nde 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen kazada yaralanan 6 maden işçisinin tedavi gördüğü İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde aileleri ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

GMİS Genel Sekreteri Ertan Kaya yönetim kurulu adına Amasra Şubesi yöneticileriyle birlikte İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören 6 maden işçisinin aileleriyle görüştü. Genel Sekreter Kaya, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiğit ile görüşerek maden işçilerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Genel Sekreter Kaya, işçilerin sağlık durumları hakkında bilgi vererek, “Maden işçisi arkadaşlarımızın tedavisi sürüyor. Tedavileri nedeniyle kendileriyle görüşme imkanımız olmadı ama ailelerinin yanında olmaya çalıştık. Başhekim ile görüştük. Sağlık durumları hakkında bilgi aldık. İşçilerimizden İbrahim Çelik’in bugün yoğun bakımdan normal servise alınması söz konusu. Remzi Taşkömür arkadaşımızın da normal servise alınması gündemde. Hepsini yakından takip ediyoruz. Diğer madenci arkadaşlarımızın sağlık durumlarını da yakından takip ediyoruz. Umudumuz ve inancımız hepsinden sağlık durumları konusunda kısa sürede iyi bir haber almak” dedi.