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Genel Sekreter Karayılmaz, karla mücadele bilançosunu açıkladı

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, 49 kendi araçları ve 16 dışarıdan aldıkları özel takviyeyle karla mücadelede önem rol oynadıklarını belirtti. Karayılmaz ayrıca karla mücadele çalışmaları kapsamında 2 mesai arkadaşlarının kaza geçirdiğini açıkladı.

ZONGULDAK 01.02.2022, 12:11
Genel Sekreter Karayılmaz, karla mücadele bilançosunu açıkladı

Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, 49 kendi araçları ve 16 dışarıdan aldıkları özel takviyeyle karla mücadelede önem rol oynadıklarını belirtti. Karayılmaz ayrıca karla mücadele çalışmaları kapsamında 2 mesai arkadaşlarının kaza geçirdiğini açıkladı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz, 10 gün boyunca il özelinde ciddi manada kar yağışı olduğunu ifade etti. Karla mücadelede yaşanan süreci aktaran Karayılmaz, şöyle devam etti:

“Malumunuz yaklaşık 10 gündür Zonguldak özelinde çok ciddi bir kar yağışına mahsur kaldık. İlginç bir şekilde ilk cuma günü yağan kar cumartesi günü açıldı. Cumartesi yağan cumartesi günü gecesi açıldı. Pazar yağan pazartesi açıldı. Çok ciddi bir emek sarf edildi. Bu süreç içerisinde yaklaşık, 49 kendi aracımız 16 da dışarıdan aldığımız destekle bölgemizde ki tüm işletmelerin ve özel sektörün büyük araçlarında dahil olmak üzere hepsine oyuna sokmak süratiyle yaklaşık 60’ın üzerinde çok ciddi mesai sarf ettik. Bu süreç içerisinde 2 tane operatör arkadaşımı kazalandı. Arkadaşlarımızdan biri araçtan düşerek kaburgalarının kırılması bir diğeri loaderden düşüp omzunu kırmasıyla gerçekleşen bunun yanında da ciddi bir şekilde aşırı mesai yapmaktan yorgun düşüp hastaneye yatan arkadaşlarımız var. Bunların içerisinde şantiye şeflerimiz var. 2 metreye aşkın bir karın içerisinde tünel gibi bir yol açıyorsunuz. Bir süre sonra karı daha arka noktalara itecek gücü gücünüz kalmıyor. Yol minimum seviyede darılıyor. Bunla ilgili tüm özveride bulunan çalışma arkadaşlarımı kutluyorum. Eksiklerimiz hatalarımız vardır. Ama bilinçli bir şekilde boş vermişliğimiz olmaz. Bu memlekete hizmet etmek için arkadaşlarımız emek sarf ediyor. Yaklaşık son bir kaç günün ihbarlarını almadım şu dört gün öncesine kadar 265 üzerinde AFAD’dan sağlık biriminden jandarmadan ihbar geldi. Sizlerin zaman zaman telefon edip zor durumda olan insanlarımızın kurtarılmasıyla ilgili talep ettiniz. Cenazesi olanlar oldu. Hiç bir arkadaşımızı mağdur etmeksizin ciddi bir şekilde efor sarf ederek elimizden gelen gayreti gösterdik. Tabi ki geçmiş olabilir ben 53 yaşındayken ben hayatımda böyle bir felaket görmedim. Rahmet bereket yağdı ama bazı insanlar kar topu oynarken biz bu işin cefasını ve çilesini çektik. Ama İl Özel İdaresi olarak İl Genel Meclisi üyeleri olarak hepimiz sahadaydık. Bunu minimum hasarla atlattık. Bu süreç içerisinde çok büyük araç aracılarımız meydana geldi. Çok ciddi bir şekilde araç kaybı gerçekleşti. Bu süreçte de makine ihmal müdürlüğümüz tarafından biran önce geceli gündüzlü çalışarak 24 esasına çalışarak gerekli önlemleri alarak oyuna tekrar o araçları en kısa sürede soktular. Zinciri olmayan araçlarımız vardı dışarıdan soktuğumuz burada bulma şansımızın olmadığı aynı gün içerisinde Ankara’ya intikal ettirerek oradan da bu ekipmanlarını sağlayıp yine yola devam ettiler. Bu anlamda bir geç kalmışlığımız olabilir. Affola diyorum. Ayrıca çok ciddi efor sağlayan çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

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