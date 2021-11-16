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Genel Maden İşçileri Sendikası 75 yaşında

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu 75’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

ZONGULDAK 16.11.2021, 11:31
Genel Maden İşçileri Sendikası 75 yaşında

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu 75’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

GMİS Yönetim Kurulu, 75. kuruluş yıldönümünü kutlayan mesaj yayımladı. GMİS’in sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 75 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle birlikte tüm emekçilerle ve halkla tek yürek tek ses olduğu ifade edilerek şöyle denildi:

“Adı ülkemiz madencileri ile bütünleşen, ülkemizde ve dünyada, hak ve demokrasi mücadelesi tarihine adını altın harflerle yazdıran Genel Maden İşçileri Sendikamızın 75’inci kuruluş yılını kutluyoruz. Sendikamızın kurucularını ve bugüne kadar görev yapan tüm yöneticilerimizi sevgi, saygı ve şükranla anıyoruz. Başta Genel Başkanımız Şemsi Denizer olmak üzere, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Şehit madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm madencilere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikamız sadece kayıtlı üyeleri ile değil geride kalan 75 yıllık tarihindeki üyeleri ve aileleriyle, tüm emekçilerle ve halkımızla tek yürek, tek ses olmuştur. 1946 yılında Dernekler Kanunu çıktıktan sonra 17 Kasım 1946 tarihinde “Ereğli Kömür Havzası Maden İşçileri Derneği” adıyla kurulan, 1947’de Sendikalar Kanunu çıkınca 9 Nisan 1947’de “Dernek” yerine “Sendika” adını alan ve 1983 tarihinden bugüne Genel Maden İşçileri Sendikası adıyla görev yapan sendikamız Türkiye’nin ilk 3 sendikasından birisidir. Bugün resmi olarak 75 yaşında olan sendikamız, 1848 yılında Zonguldak Taşkömürü Havzası’nda üretimin başlamasından bugüne kadar 173 yıllık bir mücadele tarihine sahiptir ve bu açıdan Türkiye’nin ve dünyanın sayılı sendikaları arasındadır. Madenciler; Osmanlı İmparatorluğu döneminde yabancı ve yerli şirketlere karşı, Cumhuriyet döneminde yanlış politikaları dayatan yöneticilere karşı, her şart altında işine, aşına, ülkesinin ve milletinin geleceğine sahip çıkarak, ülkemizde ve dünyada, demokrasi ve sendikal mücadele tarihinde yerini almıştır. Birlikte mücadelemizle kazandık, birlikte mücadelemizle başardık. Sendikamızın varlık nedeni olan ve her şart altında sendikasına sahip çıkan TTK ve özel sektörde çalışan MADEN ve MTA işçisi kardeşlerimizle, halkımızla birlikte daha nice yıllar demokrasi, hak, hukuk mücadelemizi sürdürecek ve bu bayrağı daha iyi noktalara taşıyacağız. Sendikamızın kuruluşunun 75’inci yıldönümü kutlu olsun.”

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