banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

Gençler yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı

Zonguldak’ta 17 genç, Kilimli Yüzme Havuzu’nda yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı.

ZONGULDAK 04.09.2021, 15:10
Gençler yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı

Zonguldak’ta 17 genç, Kilimli Yüzme Havuzu’nda yüzme eğitimlerini başarıyla tamamladı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak Kent Konseyi ve Çınartepe Mahalle Meclisinin organizasyonuyla 17 genç, servisler ile Kilimli Yüzme Havuzuna getirilerek yüzme eğitimleri başarı ile tamamlandı. Çocukların ve velilerinin uygulamadan memnun kalması dolayısıyla etkinliğin sene içerisinde de devam etmesi planlanıyor. Kent merkezindeki olanaklara erişim güçlüğü çeken çocukları ve gençleri bu olanaklardan yararlanarak sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu uygulamanın mahalle meclislerinin organize edilmesiyle diğer mahallelere de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0