Gençler Devrek Bastonu yapmayı öğreniyor

Zonguldak Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gençlere yönelik açılan Unutulmaya yüz tutmuş Geleneksel Türk el sanatları kurslarına ilgi her geçen gün artıyor.

“Usta -Çırak ilişkisiyle yetişmiş Maharetli Eller” sloganı ile unutulmaya yüz tutmuş kültürel sanatları tekrar gün yüzüne çıkarma projesi kapsamında açılan Alaplı Gençlik Merkezinde Sarıkadı Köyünde yaşayan Roman gençleri Baston yapım kursu büyük ilgi gördü. Alaplı Gençlik merkezinde açılan Baston yapım kursuna 15 kişi katılıyor. Dünyaca ünlü olmasına rağmen gün geçtikçe unutulması ve baston yapan usta sayısının azılması üzerine bu sanatı yeniden canlandırmak için açılan kursa katılan gençler el emeği göz nuru ile işleyerek ve Bastonu yapımının inceliklerini öğretiyor.

Kurs sayesinde Devrek Bastonu Kültürünü yaşatma ve yok olan el sanatını yeniden canlandırmaya amaçladıklarını belirten Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Erhan Yavaş’ın, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kursumuza 15 kişi katılıyor.Temmuz ayında başladı ve hala devam ediyor. Bu düşünceyle hem estetik zevk veren hem kazanç sağlayan hem de Türk kültürünü ve sanat anlayışını yansıtan baston yapımını, usta -çırak ilişkisiyle yetişmiş maharetli eller tarafından, geleneksel yöntemlerle yetiştirilmeleri planlanmaktadır.”

Alaplı Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında tarafından üretilen “Devrek Bastonu” Kaymakama Vedat Yılmaz’a takdim edildi. Alaplı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Erhan Yavaş’ın, baston kursu ve üretim süreci hakkında Kaymakam Yılmaz’a bilgi verdi.