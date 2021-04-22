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Gençler bozuk olan yoldaki çukurları toprakla doldurdu

Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Çengelli Köyü Sindelli Mahallesindeki bir grup genç, köy yolundaki çukurları kendi imkanları ile toprakla doldurdu.

ZONGULDAK 22.04.2021, 10:17
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Gençler bozuk olan yoldaki çukurları toprakla doldurdu

Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Çengelli Köyü Sindelli Mahallesindeki bir grup genç, köy yolundaki çukurları kendi imkanları ile toprakla doldurdu.

Zonguldak Alaplı İlçesine bağlı Çengelli Köyü Sindelli Mahallesi’nde bir grup genç bozulan yoldaki çukurları çevreden aldıkları toprakla doldurdu. Köy ulaşımın sağlanmasında çukurlar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyleyen bir gençler, yol kenarındaki tarlalardan aldıkları toprakla çukurları doldurdu. Havaların ısınmasıyla yolun daha da aktif olarak kullanıldığını belirten gençler, yola geçici değil kalıcı çalışma yapılmasını istediler.
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