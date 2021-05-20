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Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde esnaf olan Anıl Ataman geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

ZONGULDAK 20.05.2021, 13:55
Genç esnaf kalp krizinden hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde esnaf olan Anıl Ataman geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İlçenin eski esnafları olan Ataman ailesinin 40 yaşındaki oğlu bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yıllardır ilçede elektronik iş üzerine esnaflık yapan Ataman, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç esnaf hayatını kaybetti. Ataman’ın cenazesi Yeni Mahalle de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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