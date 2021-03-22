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Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi

Fevkani köprü üstünde yol kenarlarındaki parklanmaları önlemek amacıyla polis barikatları konuldu.

ZONGULDAK 22.03.2021, 16:03
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Gelişi güzel parklanmalara barikat önlemi

Fevkani köprü üstünde yol kenarlarındaki parklanmaları önlemek amacıyla polis barikatları konuldu.

Zonguldak’ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Fevkani köprüsünde başı boş parklanmaların önüne geçmek için polis barikatları getirdi. Sabah saatlerinde getirilen polis barikatları köprü üstündeki yol kenarlarına koyuldu. Gelişi güzel parklanmaların önüne geçmek için yapılan uygulamanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
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