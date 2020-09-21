Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Kdz. Ereğli’de 19 Eylül Gaziler Günü anıt önünde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Tarkan Atik, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin, Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Deniz Peker, gaziler, gazi yakınları, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, anıt önüne çelenk sunulmasıyla başlayan tören Muharip Gaziler Derneği Başkanı Temel Şahin’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Ardından Şehitler anıtına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit kabirlerini ve Gazi Ailelerini ziyaret etti.