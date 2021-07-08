Gazetecilerden Başsavcı Alan’a ’hayırlı olsun’ ziyareti

Zonguldak’ta gazeteciler, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Abdürrahim Alan’ı ziyaret etti.

ZGC Başkanı Derya Akbıyık’ın, çiçek takdim ettiği ve gazetecilerle fotoğraf çektiren Başsavcı Alan da ikramlarda bulundu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ağırlıklı olarak basının sorunları dile getirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2021 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştı. Kararnameye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmış, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdürrahim Alan da Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmıştı.