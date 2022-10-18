Gazeteciler, yüksek okul müdürünü ziyaret etti

Zonguldak Alaplı Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Bostancı ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber Alaplı İlçesinde görev yapan gazeteciler, Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Burçin Şolt’u makamında ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileğinde bulundu.

Gazeteciler, Alaplı Gazeteciler Derneği önderliğinde kurum ve kuruluş ziyaretlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu Burçin Şolt’u makamında ziyaret eden basın mensupları üniversitenin çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Bostancı, Alaplı İlçesinde görev yapan basın hakkında bilgiler verirken, Alaplı İlçesinde sık sık gündemden düşmeyen 4 yıllık bölüm açılması için basına büyük görev düştüğünü vurguladı. Yapılan ziyarette konuşan Bostancı, “Alaplı basını olarak ilçemize yapılacak her türlü hizmetin destekçisi olma adına üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Çalışmalarınızı yakından takip ediyoruz. Biz basın mensupları, sizlerin halka açılan kapılarıyız. Zaman zaman karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çalışmalarınızı sürdürüyoruz. Bütün ekibinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Şolt, yerel basının üniversitenin gelişmesi ve şehir ile bütünleşmesi adına önemli görev yaptığını söyledi. (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu Burçin Şolt ,“Yüksek Okulumuzda kurulu bir düzen var. Bizim öncelikli amacımız öğrencilerimizin en iyi ve en kaliteli eğitimi almaları. Bunun için de öğretim üyelerimizin kendilerini daha da geliştirmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca şu an Okulumuzda 1523 tam kapasiteli Öğrenci bulundurmaktayız, bunun yanında 99 yabancı uyruklu Öğrencilerimiz okumaktadır” dedi.

Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Şolt, Alaplı basınının önemli olduğunu ve toplumu bilgilendirme de önemli görev yaptığını ifade ederek okula yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.