Gazeteciler, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Alaplı İlçesinde yerel ve ulusal medya temsilcileri; 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Zonguldak Alaplı ilçesinde gazeteciler, Alaplı Devlet Hastanesine ziyarette bulunarak doktorların ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Bostancı ve İlçede faaliyet gösteren Gazeteciler çiçek hediye ederek özellikle Covid-19 döneminde gösterdikleri fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Doğan Bostancı ve Kent Konseyi Başkanı Yasin Ören aynı zamanda hastanede karşılaştığı vatandaşlara da hediyeler verdi. Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Bostancı, "Canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarımızın sadece özel günlerinde değil her zaman yanındayız. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız insan sağlığı, mutluluğu ve huzuru için gece gündüz demeden görev başındalar. Bu kutsal ve saygın mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tüm doktor ve sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum" dedi.

Alaplı Devlet Hastanesi Başhekim Kadın Doğum Uzmanı Rabia Başar da gazetecilerin ziyaret ve hediyeleri için teşekkürlerini iletti.