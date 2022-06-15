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Gazeteciler Jandarmanın kuruluş yıldönümünü kutladı
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde görev yapan basın mensupları İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek günlerini kutladı.
ZONGULDAK 15.06.2022, 17:04
Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümünü dolayısıyla Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde görev yapan basın mensupları İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek günlerini kutladı.
Ulusal ve yerel basın mensupları Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıldönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyarette bulundu. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga basın mensubuna nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.