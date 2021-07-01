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Futbol okuluna yoğun ilgi

Kdz. Ereğli Belediyespor Futbol Okulları’nda kurslar sürüyor.

ZONGULDAK 01.07.2021, 16:23
Futbol okuluna yoğun ilgi

Kdz. Ereğli Belediyespor Futbol Okulları’nda kurslar sürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyespor, Kız - Erkek Yaz Futbol Okulu’nda çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri iki grup halinde çalışmalarını sürdüren futbol okulunda 170’e yakın öğrencinin kurs gördüğü belirtildi. Kız - Erkek futbol okulunda birinci dönem çalışmalarının 16 Temmuz’da sona ereceği kaydedilirken, ikinci dönem için her gün yeni kayıtlar yapıldığı ifade edildi.

İkinci dönemin ise 19 Temmuz - 20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.
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