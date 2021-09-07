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Fırtınanın devirdiği ağaçlar mezarlara zarar verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına sonrası Şehir Mezarlığında devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi.

ZONGULDAK 07.09.2021, 14:54
Fırtınanın devirdiği ağaçlar mezarlara zarar verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde fırtına sonrası Şehir Mezarlığında devrilen ağaçlar mezarlara zarar verdi.


Karadeniz Ereğli ilçesinde yer alan Şehir Mezarlığı’nda fırtına sonrası bazı ağaçlar devrilirken, kırılan dallar mezarların üzerine düştü.


Ağaçların bazı mezarlara zarar verdiği ve mezar taşlarının kırıldığı görüldü.


Yaşanan olay sonrası Belediye ekipleri harekete geçerek mezarlıkta çalışma yaptı ve kopan dalları temizledi. Yol kenarlarına savrulan taşların da yeni yapılan mezarlardan kaynaklı olduğu öğrenildi.


Kdz. Ereğli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;


“İlçemizde yaşanan fırtınadan dolayı ağaçların devrildiği ve birkaç mezarda zarar tespit edildi. Ekiplerimiz tarafından mezarlıklar çevresinde hemen ertesi gün temizlik çalışması yapıldı. Kırılan mezarlar için vatandaşlarımız kendi imkanları ile yaptıramaz ise müdürlüğümüz tarafından yaptırılacak ve zararlar giderilecektir.” Denildi.

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