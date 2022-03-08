Firmalar taşımalı eğitimde yaşadıkları sorunlara çözüm istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde milli eğitimin taşımalı sistemdeki öğrencileri taşıyan firma sahipleri Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş’i ziyaret ederek yaşadıkları sorunlara çözüm bulunmasını istedi.

Kdz. Ereğli ilçesinde milli eğitimin taşıma işini yapan firma sahipleri bugün Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş’i makamında ziyaret etti. Taşıma işinde yaşadıkları sorunları anlatan firma sahipleri, artan yakıt ve diğer giderleri karşılayamadıklarını belirterek çözüm bulunmadığı takdirde yakın zamanda kontak kapatma durumunda kalacaklarını ifade etti. Eylül ayından Aralık ayına kadar olan mazot farklarının taşıma işini yapan firmaları memnun etmediğini belirten firma sahipleri, Ocak ayından bu yana fiyatların belirsizliğinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatan firma sahipleri, yetkililerin bu belirsizlikleri bir an önce ortadan kaldırmalarını istedi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş firma sahiplerinin sorunlarını dinledikten sonra başta TOBB nezdinde olmak üzere ilgili yerlerle görüşeceğini ve sorunları aktaracağını vurguladı. Maliyet artışlarının dikkate alınarak taşıma işini yapan firmalara farkların istenen düzeyde ödenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Keleş, sorunun çözümü için ilgili yerlerle görüşeceğini söyledi.