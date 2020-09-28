Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ YADA KİŞİLER GECELEYİN GİRDİKLERİ TARLADA FINDIK VE CEVİZ AĞAÇLARINI KESİP ZARAR VERDİ.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler geceleyin girdikleri tarlada fındık ve ceviz ağaçlarını kesip zarar verdi.
Olay ilçeye bağlı Şamlar Köyü Kabaklar Mahallesi mevkiinde bulunan tarlada meydana geldi. İddiaya göre Şerafettin Arslan’a ait tarlaya geceleyin giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler fındık ve ceviz ağaçlarının bazıları kesti, bazılarını da diplerinden söktü. Sabah tarlaya vardığında büyük bir şaşkınlık yaşayan Şerafettin Arslan ve ailesi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelerek tespit yapan jandarma ekipleri fındık ve ceviz ağaçlarına zarar veren kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Yaklaşık 40 kadar fındık ocağı ile çok sayıda ceviz ağacına kesilerek zarar verildiğini belirten Arslan, böyle bir vicdansızlığı kimin yaptığını merak ettiğini ve bulunarak cezalandırılmasını istedi.
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