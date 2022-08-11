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Fındık işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince fındık işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

ZONGULDAK 11.08.2022, 13:24
Fındık işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince fındık işçilerine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Alaplı’ya bağlı Mollabey köyünde mevsimlik fındık işçisi olarak çalışan 400 fındık işçisine kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme etkinliği düzenlendi. 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak maksadıyla #KadınaElKalkamaz mottosuyla gerçekleştirilen etkinliği büyük ilgi gördü.

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