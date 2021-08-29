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Filyos Plajı’na akın ettiler

Zonguldak’ın turistik beldesi Filyos, hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.

ZONGULDAK 29.08.2021, 17:13
Filyos Plajı’na akın ettiler

Zonguldak’ın turistik beldesi Filyos, hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Tarihi ve turistik belde Filyos, hafta sonu en yoğun günlerinden birini yaşadı. Güneşli ve sıcak havanın tadını çıkartmak isteyen yerli ve yabancı turistler bölgenin en meşhur plajı olan Filyos Plajı’na geldi. Burada denize girerek serinleyen tatilcilerden bazıları da ağaç gölgeliklerinde piknik yaparak hafta sonu eğlendi. Artan yoğunluk sebebiyle jandarma ekipleri de bölgede sık sık devriye gezdi. Yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı belde nüfusunun hafta sonu iki katına çıktığı belirtildi.

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