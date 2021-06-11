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Filyos Limanı bağlantı yolunun ihalesi yapıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Havaalanı kavşağı ile Filyos Limanı bağlantı yolu inşaatının ihalesi yapıldı.
ZONGULDAK 11.06.2021, 20:26
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Havaalanı kavşağı ile Filyos Limanı bağlantı yolu inşaatının ihalesi yapıldı.Harayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin Haziran ayı içerisinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Çalışmaların 1 ay içerisinde başlanacağı belirtildi.