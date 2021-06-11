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Filyos Limanı bağlantı yolunun ihalesi yapıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Havaalanı kavşağı ile Filyos Limanı bağlantı yolu inşaatının ihalesi yapıldı.

ZONGULDAK 11.06.2021, 20:26
Filyos Limanı bağlantı yolunun ihalesi yapıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Havaalanı kavşağı ile Filyos Limanı bağlantı yolu inşaatının ihalesi yapıldı.

Harayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin Haziran ayı içerisinde yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Çalışmaların 1 ay içerisinde başlanacağı belirtildi.
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