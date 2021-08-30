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Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten vefat etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal’ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.

ZONGULDAK 30.08.2021, 13:55
Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten vefat etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal’ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan Önder Ünal, bugün koronavirüsle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugu¨n Filyos kent sitesinde bulunan evinin o¨nu¨nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Yanı aile mezarlıgˆına defin edildi.

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