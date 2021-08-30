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Filyos belediye başkanının kardeşi koronavirüsten vefat etti
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal’ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.
ZONGULDAK 30.08.2021, 13:55
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesi Başkanı Ömer Ünal’ın kardeşi Önder Ünal korona virüsten hayatını kaybetti.
Koronavirüse yakalanan Önder Ünal, bugün koronavirüsle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi bugu¨n Filyos kent sitesinde bulunan evinin o¨nu¨nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Yanı aile mezarlıgˆına defin edildi.