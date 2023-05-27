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Fevzipaşa Sokak’ta ilk beton döküldü
ZONGULDAK’TA YENİLEME ÇALIŞMASI YAPILAN FEVZİPAŞA SOKAK'TA İLK BETON DÖKÜLDÜ.
ZONGULDAK 27.05.2023, 21:02
Zonguldak’ta yenileme çalışması yapılan Fevzipaşa Sokak’ta ilk beton döküldü.
Zonguldak’ta Fevzipaşa Sokak’taki yenileme çalışmalarında sona gelindi. Altyapının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları tamamlanacak. Esnafın mağdur olmaması için çalışmalar akşam sürdürüldü. Akşam saatlerinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından bugün ilk beton döküldü. Betonun dökümünün tamamlanmasıyla birlikte sokağa parke döşenerek, ışıklandırma yapılacak.