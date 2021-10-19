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Festivalde derece alan çiftçiye plaket

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çiftçilik yapan Suat Karakaş, İnegöl Küçükbaş Hayvan Tanıtım Festivali’ne katılarak yarışmada derece aldı.

ZONGULDAK 19.10.2021, 13:24
Festivalde derece alan çiftçiye plaket

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde çiftçilik yapan Suat Karakaş, İnegöl Küçükbaş Hayvan Tanıtım Festivali’ne katılarak yarışmada derece aldı.

İlçenin Saltukova beldesine bağlı Yukarı İhsaniye Köyü’nde "Ege Romanov Koyun Çiftliği" sahibi Suat Karakaş, 24-26 Eylül tarihleri arasında yapılan "İnegöl Küçükbaş Hayvan Tanıtım Festivali’nde" stant açtı. Yarışmalara katılıp derece elde etti. Romanov Koyun Çiftliği sahibi Suat Karakaş’ı tebrik eden Milletvekili Ahmet Çolakoğlu şunları söyledi; "Yukarı İhsaniye köyümüzde küçükbaş hayvan (Koyun) yetiştiriciliği yapan Suat Karakaş ’ ı ziyaretimizde çiftliği gördük ve bünyesinde 300 dekar alanda yonca otu üreten, hayvancılık olarak da 450-500 baş kapasiteli koyun çiftliğin de Çaycuma’da olmasından mutlu olduk. Ayrıca geçen ay Bursa-İnegöl’ de yapılan etkinliğe katılarak Zonguldak’ ı ve Çaycuma’ yı en iyi şekilde tanıttığı ve yarışmada aldığı derece nedeniyle kendisini kutluyor, çalışmalarından ve üretkenliğinden dolayı teşekkür ediyorum " dedi.

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