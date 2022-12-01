Fen Fakültesi laboratuvarlarının açılışı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer,Fen Fakültesindeki yeni laboratuvarların açılışına katıldı.

Açılış etkinliğinde Rektör Özölçer’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir eşlik ederken, etkinlikte Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Onan, daire başkanları ve akademisyenler de yer aldı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in destekleriyle iki aylık çalışmanın neticesinde, ikinci Fizik Öğrenci Laboratuvarı, Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarı ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Üniversite Fen Fakültesi bünyesine dahil oldu.

Fizik Öğrenci Laboratuvarında, bu yıl Mühendislik Fakültesinden 410 öğrenci ve Fen Fakültesinden 205 öğrenciye hizmet verilmesinin planlandığı, her dönem 60 lisans öğrencisine hizmet vermesi beklenen Moleküler Biyoloji Laboratuvarının ise Mikrobiyoloji Lisansüstü araştırma laboratuvarı olarak da kullanılacağı bildirildi.

Açılışı gerçekleştirilen bir diğer laboratuvar olan Katıhal Fiziği Araştırma Laboratuvarında da nanokompozit malzeme ve fonksiyonel malzeme üretimi üzerine araştırma faaliyetlerinin yapılması planlanıyor.