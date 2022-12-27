FEDEK Üyeleri ZBEÜ Fen Fakültesi’nde

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) üyeleri, akreditasyon sürecine başvuran ZBEÜ Fen Fakültesinde değerlendirmelerde bulunmak üzere Zonguldak’a geldi.

Akreditasyona başvuran Fen Fakültesi Kimya bölümü ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümündeki faaliyetleri değerlendirmek üzere Pazar akşamı ilimize gelen 6 kişilik ekip, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir ve dekan yardımcıları eşliğinde dün ilk olarak ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i ziyaret etti.

FEDEK Takım Başkanları Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Nurettin Gülmez ile beraberindeki heyet, makam ziyaretinin ardından Fen Fakültesinde üç gün sürecek olan gözlem ve incelemelerine başladı. Bölüm başkanlarıyla, bölümlerdeki akademik personelle ve fakülte dekanıyla görüşmeler gerçekleştiren üyeler, ikinci gün bulguları özetlemek amacıyla söz konusu bölümlerin başkanlarıyla ve dekan Prof. Dr. Kadir Demir ile yeniden toplandı.

Ziyaretin son gününde ise FEDEK üyeleriyle değerlendirmeleri görüşmek üzere Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer başkanlığında, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal’ın da yer aldığı bir toplantı düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren toplantıda ilgili bölümlerin geçmişe dönük faaliyetlerini değerlendirmek üzere görevlendirilen üyeler, çıkış raporlarını Rektör Özölçer ile paylaştı.

Akreditasyon süreci ve faaliyetlerin daha da geliştirilmesi adına yapılan fikir alışverişinin ardından toplantı fotoğraf çekimi ile sona erdi.