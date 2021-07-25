Feci kazada ölen esnaf son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’tan Karabük’e kamyonetiyle seyir halindeyken yol kenarındaki direğe çarparak hayatını kaybeden 35 yaşındaki esnaf Erdal Yıldız, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kent merkezinde esnaflık yapan iki çocuk babası 35 yaşındaki Erdal Yıldız, dün sabah saatlerinde Karabük’e giderken kaza geçirdi. Yıldız’ın kullandığı 67 AAT 651 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak uyarı levhasının demir ayaklarına çarptı. Araçta sıkışan Yıldız, iki saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Feci kazada hayatını kaybeden Erdal Yıldız’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazesi Uzunmehmet Camii’ne getirilen Erdal Yıldız için tören düzenlendi. Kılınan ikindi namazının ardından Erdal Yıldız’ın cenaze namazı kılındı. Yapılan duaların ardından Erdal Yıldız’ın cenazesi defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü. Cenazeye katılan Yıldız’ın yakınları gözyaşı döktü.