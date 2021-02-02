Fazla ilaç alarak hastanelik oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1 kişi aldığı fazla ilaçlar nedeniyle fenalaştı.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yukarı Hamam Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda bir vatandaşın rahatsızlandığını gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından A.K.’ye (55) yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

A.K.’nın aldığı fazla ilaçlar nedeniyle fenalaştığı ve tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.