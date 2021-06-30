Farklı dönemler Oyuncak Evi’nde keşfedilecek

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Oyuncak Evi kapılarını ziyaretçilerine açıyor. 2 Temmuz Cuma Günü saat 14.00’te Oyuncak Evi’nin resmi açılışı yapılacak.

Hazırlıkları tamamlanan ve pandemi nedeniyle açılışı bir süre ertelenen Kdz. Ereğli Belediyesi Oyuncak Evi, 2 Temmuz’da saat 14.00’te açılıyor.

İnönü Parkı’nda açılacak olan Oyuncak Evi, yalnızca Ereğli’nin değil bütün çevre illerin de çekim merkezi olacak bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Oyuncak Evi’nde Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonundan 400 eserlik bir sergi yer alıyor. Ayrıca, Ereğli’de geçmişte oynanan oyuncaklardan da örnekler bulunuyor. Ziyaretçiler, sanal gerçeklik gözlüğüyle farklı dünyalara yolculuk edebilecekler.

Oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi gençlere, çocuklara anlatabilmek, büyüklerle çocuklar arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek Oyuncak Evi’nin amaçları arasında yer alıyor.

Ayrıca atölye çalışmalarıyla çocukların kişisel becerilerini geliştirebilmelerine katkı sunulacak. Atölye çalışmaları konusunda Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’yle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle ve Ereğlili sanatçılarla, öğretmenlerle işbirliği yapılacak.