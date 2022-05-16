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Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nın açılışı gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

ZONGULDAK 16.05.2022, 16:05
Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nın açılışı gerçekleşti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti.

ZBEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezinde yapılan Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı açılış törenine Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Başsavcı Abdurrahim Alan, ZBEÜ Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, sektör temsilcileri, çok sayıda akademik-idari personel ve basın mensupları katıldı.

Açılışta konuşan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak ve Türkiye açısından katma değer oluşturacak bir etkinlikte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Yeni bilgi, düşünce ve projelerin çok çabuk gelişip yayıldığını ve bunların sanayileşip ticarileşerek hayatımıza etki eder hale geldiğini belirten Vali Tutulmaz, konuşmasının devamında hem verimlilikte hem de kalitede artışın sağlanmasının önemini vurguladı. “Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı” etkinliğinin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlayarak, üniversite ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdiğini dile getiren Vali Tutulmaz, başta Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bartın Üniversitesi’ni temsilen Ar-Ge ve İnovasyon Pazarı etkinliğine katılan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında bilginin önemine vurgu yaparak sözlerine başladı. Prof. Dr. Zahmakıran Türkiye’deki teknoloji ve inovasyon alanında paydaşlar arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin büyük bir önem taşıdığını söyleyerek, üniversite ve sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, akademisyenlerde ve öğrencilerde proje kültürü oluşturmak ve Türkiye’deki bilimsel ve teknolojik kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla böylesi bir etkinlik düzenledikleri için Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’e ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Mustafa Tutulmaz tarafından Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’a plaket takdim edildi. Protokol, açılış töreninin ardından Farabi Kampüsü’nde yer alan Spor Salonundaki proje standlarını ziyaret etti.

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