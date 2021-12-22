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Fakülteler kampüsü projesinin ruhsatı onaylandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent gündeminin en ön sıralarında yer alan BEÜ Kdz. Ereğli Fakülteler Kampüsü Projesi’nin ruhsatının onaylandığını açıkladı.

ZONGULDAK 22.12.2021, 18:04
Fakülteler kampüsü projesinin ruhsatı onaylandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent gündeminin en ön sıralarında yer alan BEÜ Kdz. Ereğli Fakülteler Kampüsü Projesi’nin ruhsatının onaylandığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BEÜ Kdz. Ereğli Fakülteler Kampüsü Projesi ruhsatının onaylandığını müjdeledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, Başkan Danışmanı Mustafa Kılıç, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Uysal ile birlikte basın açıklaması yapan Başkan Posbıyık, müjdeyi Kdz. Ereğli’ye yeni yıl hediyesi olarak sundu ve ‘Önümüzde hiçbir engel kalmadı, sıra temel atmada” dedi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Posbıyık, şunları söyledi: “Bugün Belediye ve Ereğli açısından önemli bir gün. Bugün bu önemli haberi vermek için basın açıklaması yapıyorum. Yıllardan beri süren fakülte çalışmaları, Üniversitenin parçası olan kampüs alanının yapılması meselesi tam istikametinde rayına girmiş vaziyette. Daha önce bir pürüz çıkmıştı. O pürüzü gidermek için askerlerle birlikte bir araya geldik ve anlaşamadığımız konuların hepsini hallettik. 290 metrekare belediyemizin yeri vardı. Belediyenin yerini de kampüs alanı yapılması için hazineye devrettik. Belediye Meclisi’nde AK Parti ve CHP Meclis üyelerinin oy birliğiyle plan kabul edildi. Burada herkesin emeği var. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. En başta sayın Cumhurbaşkanımızın büyük bir müdahalesi oldu. Yolumuzu açtı. Bütün siyasi partilerin, bütün sivil toplum örgütlerinin Benim bu proje ile uğraşan mühendis arkadaşlarım yıllarca bu proje ile ilgilendiler. Bugün neticeye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan önce demeç vermiştim, projeler gelmediği için ruhsatı kesemiyoruz demiştim. Projeler geldi, belediye olarak inceledik ve ruhsat verdik. Uygulama projeleri de hazır vaziyette, tüm imzalarımızı attık.”

Posbıyık “Ereğli’nin en güzel yerine kampüs yapıyoruz”

Yeni yapılacak fakültelerde okuyacak öğrencilerin çok şanslı olduklarını ifade eden Başkan Posbıyık, Türkiye’nin ve Ereğli’nin en güzel yerlerinden birine kampüs yaptıklarını ifade etti. Posbıyık konuşmasında “Ereğli’nin en güzel yeri, deniz manzaralı Burada okuyacak öğrencileri şanslı olarak görüyorum. Türkiye’nin en güzel yerlerinden birisi olan Ereğli’nin en güzel yerlerinden birine kampüs alanı yapıyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alan. Ruhsatı kestik ve Sayın Kaymakamımıza takdim edeceğiz, Rektörlüğe göndereceğiz. Kampüs alanının bütün işlemleri bitmiş vaziyette. Şu andan itibaren daha önce isimleri zikredilen bağışçılar tarafından tekrar çalışmalar yapılacak ve hangi fakülteleri yapacaklarsa bunların temeli atılacak. Kaymakamımız da bu konunun üzerinde çok titizlikle duruyor. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki ay temel atma noktasına gelebiliriz. Çünkü önümüzde hiç bir engel kalmadı. Ruhsatı da vermiş oluyoruz. Yeni yıla girerken yeni yıl hediyesi olarak projenin ruhsatlarının verildiğini, belediye olarak görevlerimizi yaptığımızı değerli halkımıza duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Okur “Porje BEÜ’yü ileriye taşıyacaktır”

Başkan Yardımcısı Haluk Okur da hazırlanan projenin hayata geçmesi ile BEÜ’yü daha ileri noktalara taşıyacağını dile getirdi. Okur konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kentimizin gelişimi için çok önemli olan BEÜ Kdz. Ereğli Kampüs Yerleşke Projesi tamamlandı. Projeler teknik incelemeler bittikten sonra belediyemize sunuldu. Kentimizin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak gelişimine katkıda bulunacak bir proje olduğu için belediyemizin ana mastır projelerinden birisiydi. Sonuçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2017 yılında Süleymanlar mahallesinde imar tadilatı yapılarak Eski Devlet Hastanesi alanı Yüksek Öğretim Alanı ilan edilmişti. İmar tadilatlarına yapılan itirazlar sonucunda bu plan reddedilmişti. Belediye seçimlerinden sonra Kdz. Ereğli Belediyesi İmar müdürlüğü olarak başkanımızın önderliğinde buraya yeni bir imar planı tadilatı hazırladık. AK Parti ve CHP Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beraber mecliste oy birliğiyle kabul ederek sonuçlandırdık. Bugün için ruhsat taleplerini sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu projenin mimari olarak da kentimize katkısı olacağına, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz.”

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