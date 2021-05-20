Fakülte kampüsü için toplandılar

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakam Çorumluoğlu öncülüğünde Ereğli protokolü fakülte kampüsü için bir araya geldi. Başkan Halil Posbıyık, gelinen son noktayı değerlendirdiklerini belirterek, “Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu liderliğinde tüm Ereğli’nin katkılarıyla fakülte kampüsünü kazandırmak istiyoruz” dedi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Esnaf Kefalet Zonguldak 32. Bölge Birliği ve Kdz. Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Azman, Başkan Yardımcısı Kemal Özer, Kdz. Ereğli Eğitim Vakfı Genel Sekreteri İbrahim Sezer ve Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur’un katılımıyla Kdz. Ereğli Belediyesi’nde fakülte kampüsü için toplantı yapıldı.

Toplantıda, eski hastane arsasına yapılacak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Kampüs Alanı projesinde gelinen son durum değerlendirildi. Başkan Posbıyık, toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

“Fakülte kampüsü için son durum değerlendirildi. İmar planı yapıldı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda gerekli izinler alındı. İTÜ öncülüğünde tüm proje ve ihale dosyaları hazırlığı sürüyor. Belediye olarak üzerimize düşenin fazlasını yapıyoruz. Projeler hazırlatıldı. Sık sık toplantı düzenliyoruz. Bu kez belediyemizde toplandık. Amacımız projeyi sonuçlandırmak. Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu liderliğinde tüm Ereğli’nin katkılarıyla kentimize Fakülte Kampüsü kazandırmak için iş birliği içinde çalışıyoruz.”