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Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

ZONGULDAK 22.10.2021, 18:01
Evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde evinin çatısından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Eğerci Durupınar köyünde Serdar Kalaycık evinin çatısındayken bir anda dengesinin kaybederek yere düştü. Kalaycık’ın yakınları durumu 112 sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sedat Kalaycık ambulansla Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalaycık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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