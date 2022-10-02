Evinde ölü bulunan belediye personeli defnedildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 29 Eylül günü evinde ölü bulunan belediye personeli Seçkin Hot son yolculuğuna uğurlandı.

İlçenin Perşembe beldesi Sarıkadı Mahallesi’nde yaşayan ve Perşembe Belediyesi personeli olan 27 yaşındaki Seçkin Hot, 29 Eylül günü kardeşi tarafından evinde ölü bulundu. Yapılan otopsi sonrası çarşı merkezde bulunan evinin önüne getirilen genç adamın cenazesi okunan Kur’an-ı Kerim ardından cenaze namazı kılındı. Helallik alındıktan sonra Hacıkadı aile mezarlığında göz yaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye; Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Belediye Meclis üyeleri, ailesi ve yakınları ve sevenleri katıldı.