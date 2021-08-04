Evinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçesi Cambazlı Köyündeki evinde kenevir yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Cambazlı Köyünde S.T ile T.T ait bahçe de kenevir yetiştirildiği ihbarını değerlendirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları baskında S.T, ve T.T. ait evinde yetiştiren 17 kök kenevir bitkisi ile 3 tabanca ve 201 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.