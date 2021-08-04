banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''

Evinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçesi Cambazlı Köyündeki evinde kenevir yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK 04.08.2021, 17:39
Evinde kenevir yetiştirirken yakalandı

Zonguldak Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaplı İlçesi Cambazlı Köyündeki evinde kenevir yetiştiren iki kişiyi suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Cambazlı Köyünde S.T ile T.T ait bahçe de kenevir yetiştirildiği ihbarını değerlendirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları baskında S.T, ve T.T. ait evinde yetiştiren 17 kök kenevir bitkisi ile 3 tabanca ve 201 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
33°
açık