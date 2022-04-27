Ev ve içindeki eşyalar yangında kullanılmaz hale geldi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, 690 Mahallesi H-3 bloklardaki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sobanın bacasından çıktığı sanılan yangında alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evlerinin ve içindeki eşyaların kullanılamaz durumda olduğunu söyleyen Serkan Türkoğlu, "Yangın soba bacasından dolayı çıkmış. Sobamız evin koridorunda duruyordu, yangın buradan başlayınca itfaiye ekipleri gelene kadar evin iki odasına sardı. Daha sonra itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalıştılar. Yatak odasının kapı arkasında tüm birikimlerimiz çanta içerisinde duruyordu. Çocuğumuzun hastalığı nedeniyle altınımızı bozduk, acilen para lazım olur diye maalesef hepsi kül oldu gitti" dedi.