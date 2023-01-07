Ev hanımı yaptığı ürünleri sergiye dönüştürdü

Zonguldak’ta evli ve 1 çocuk annesi Nural Gürgeç, doğal taşlardan yaptığı ürünleri sergiye dönüştürerek halkın beğenisine sundu.

Zonguldak’ta evli ve 1 çocuk annesi Nural Gürgeç, 3 yıldır doğal taşlar üzerine yaptığı ürünleri , ‘Nural Tasarım’ adı altında sergiye dönüştürdü.

Gürgeç, kolye, bileklik, tesbih ve hal hal üzerine yaptığı 400 ürünü Güzel Sanat Galerisinde halkın beğenisine sundu.

Açılan sergiye vatandaşlarda ilgi gösterdi. Sergide yer alan ürünler 50 TL-600 TL aralığında satılıyor.

Açılan takı sergisi 12 Ocak perşembe günü sona erecek. Nural Gürgeç, “Sergimiz 2 gün önce açıldı. Doğal taşlar üzerine çalışmalar yapıyorum. 3 yıldır bu işi yapıyorum. 350-400 yakın ürünler var. Tek başıma yapıyorum ürünleri. 50-600 TL arasında taşın değerini göre ürünler satılıyor. Kolye, bileklik broş var. Herkesi sergimize bekliyoruz”dedi.