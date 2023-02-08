Etkisini sürdüren kar 17 köy yolunu kapadı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında 17 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Gökçebey’in yüksek rakımlı köylerinde sabah saat 06.00 itibari ile 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar sebebiyle kapanan köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Özel İdare Müdürü İzzet Turpçu, yapılan çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Beş iş makinası sahada çalışma yapıyor. Yüksek kesimlerde 40 cm kar mevcut. Yanlış ihbarların önüne geçilmesi için muhtarlar ve 112 ile irtibatlı çalışmamız devam ediyor."