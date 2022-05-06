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Esnaftan sokak hayvanları için örnek davranış
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde esnaflık yapan Aykut ve Yusuf Kundakçı kardeşler sokak hayvanları için seferber oldu.
ZONGULDAK 06.05.2022, 11:48
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde esnaflık yapan Aykut ve Yusuf Kundakçı kardeşler sokak hayvanları için seferber oldu.
İlçede bulunan belediye barınak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamak için esnaf Aykut ve Yusuf Kundakçı belediyeye müracaatta bulunarak hayvanlara sahip çıktı. İki kardeş; hayvanlara aylık mama desteği verecek. Sokak hayvanlarının bakımını üstlenen Kundakçı kardeşler, vatandaşlar tarafından takdir topladı. Örnek hareketinden dolayı çarşıdaki bilboardlara afişler asılarak esnafa teşekkür edildi. Kampanyanın destek görmesi halinde mahallelere mama kapları yapılmaya başlanacağını belirten Kundakçı kardeşler herkese yardım çağrısında bulunarak; “Onlar Söyleyemez Biz Unutmayalım" diye konuştular.