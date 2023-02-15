Esnaftan madencilere anlamlı karşılama

Zonguldak Kozlu İlçesinde esnaf Özgür Kuru, madencilere moral vermek amacıyla, ‘Masallarda okuduğumuz gözümüzle gördüğümüz gerçek kahramanlar hoşgeldiniz’ adı altında pankart yaptırarak, dükkanının önüne astı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketlerinin ardından yüzlerce madenci deprem bölgelerine giderek, arama kurtarma çalışmalarında canla başla mücadele etti. Kurtarma çalışmaları tamamlanan bazı bölgelerde madenciler, memleketlerine döndü. Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde yaşayan, Özgür Kuru da madencilere moral vermek amacıyla, ‘Masallarda okuduğumuz gözümüzle gördüğümüz gerçek kahramanlar hoş geldiniz’ adı altında pankart yaptırarak, dükkanının önüne astı. Kuru tarafından yaptırılan pankart Kozlu halkı ve madencilerden büyük takdir topladı. Konuyla ilgili açıklama yapan esnaf Özgür Kuru, “Zor günlerimizde bize umut olan madenci kardeşlerimize böyle bir jest yapmak istedik. Allah hepsinden razı olsun. Deprem bölgelerinde canla başla mücadele ettiler. Hiç bir zaman Türk halkı olarak yaptıkları bu çalışmaları unutmayacağız. Madencilerimizle gurur duyuyoruz” dedi.