Esnaf kefaletin yeni başkanı belli oldu

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimlerinde mevcut Başkan Ercan Şehri 354 oy alarak yeniden güven tazeledi.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif olağan kongresi site spor salonunda yapıldı.

Kongre Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakcı, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ve üyeler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun okunmasının ardından divan heyeti oluşturuldu.

Divan başkanlığına 32.Bölge Birliği Başkanı Mehmet Azman, Başkan Vekilliğine Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Katipliğe 32.bölge birliği Başkan vekili Atilla Aygün, 32.bölge birliği Başkan vekili Adnan Kekikoğlu getirildi.

Kongrede mevcut Başkan Ercan Şehri ve müdürlük yapan Uğur Altun başkanlık için yarıştı.

Yapılan oylama sonucunda 279 oyla seçimlerin açık oylanmasına karar verildi. Diğer yandan kapalı oylamasını isteyen ise 259 kişi yer aldı.

Mevcut Başkan Ercan Şehri 354 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Uğur Altun ise 254 oy aldı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Ercan Şehri seçimin ardından konuşmasında, “Bana oy verem vermeyen herkese teşekkür ederim. Sıcak havada denize gitmek yerine oy verdiniz. Herkesin ayağına sağlık”dedi.