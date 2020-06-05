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Esnaf Kefalet Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİF BAŞKANI HİKMET TEZEL (66) KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Esnaf Kefalet Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİF BAŞKANI HİKMET TEZEL (66) KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

05 Haziran 2020 Cuma 13:33
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Esnaf Kefalet Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hikmet Tezel (66) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kdz. Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hikmet Tezel (66) bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ferah Tezel’in eşi; Melike, Melis ve Mustafa’nın babaları; Ereğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Hikmet Tezel için Atatürk Ortaokulu bahçesinde helallik alındı. Helalliğin alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Merhum Tezel’in cenazesi Ereğli Şehir Mezarlığı’na defnedildi.

Cenazeye, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, MHP Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

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