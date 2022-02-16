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Eski Bakan Sami Güçlü Zonguldak’ta
Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü bir dizi etkinlik nedeniyle Zonguldak’a geldi.
ZONGULDAK 16.02.2022, 11:40
Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü bir dizi etkinlik nedeniyle Zonguldak’a geldi.
Eski Bakan Prof. Dr. Sami Güçlü, MEB Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığı bünyesinde sürdürülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları" projesi kapsamında düzenlenen etkinlik dolayısıyla Zonguldak’a geldi.
Vali Vekili Turgut Subaşı’na nezaket ziyareti gerçekleştiren Güçlü’ye İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da eşlik etti.