Esenköy 15 Temmuz İlkokulu kütüphanesi açıldı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesine bağlı Esenköy 15 Temmuz İlkokulu yeni kütüphanesine kavuştu.

Kozlu Esenköy 15 Temmuz İlkokulu, Kadın Hekimler Vakfı ve okul aile birliği başkanı Armağan Ekim’in destekleriyle yeni kütüphanesine kavuştu.

Kütüphanenin açılışına Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök, şube müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Pandemi sürecinde okulların kapalı olmasına rağmen kütüphanenin kurularak yeni eğitim ve öğretim hayatına yetiştirilmesi ve öğrencilerin faydalanabilmesi için büyük çaba sarf eden okul öğretmenleri Esma Filizdal Hamzaçebi, Ergin Kiren, Ferda Bakioğlu ve müdür yardımcısı İhsan Tuygar’ın destekleriyle kurulan ve atık materyallerin geri dönüştürüldüğü kütüphanede aynı anda 30 öğrenci 3 bin kitaptan faydalanabilecek.

Okul Müdürü Hasan Karamanoğlu kütüphanenin açılmasında emeği geçen Kadın Hekimler Vakfı’na, okul aile birliğine, öğretmen ve velilere teşekkür etti.