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Eroğlu, aday olduğunu açıkladı

ZONGULDAK BAROSU BAŞKANI AV. ÖZEL EROĞLU, BARO BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI.

ZONGULDAK 15.09.2020, 17:10
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Eroğlu, aday olduğunu açıkladı

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu, baro başkanlığına adaylığını açıkladı.

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu, Zonguldak Barosu’nun önemine dikkat çekerek adaylığını açıkladı. Eroğlu, şöyle dedi:

"Zonguldak Barosu gerek yerelde gerekse baroların tarihi mücadelesinde tecrübe ve birikimleriyle sergilediği duruş,yönlendirme ve icraatlarıyla ulusal düzeyde en prestijli barolardan biri haline gelmiştir.Daha yükseğe taşımak için baro başkanlığına adayım. Meslektaşlarımın desteğini bekliyor sevgi ve saygılar sunuyorum."

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