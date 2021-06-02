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ERİDAK, Deniz Kurdu tatbikatına katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK), Deniz Kurdu 2021 tatbikatına katıldı.

ZONGULDAK 02.06.2021, 14:00
ERİDAK, Deniz Kurdu tatbikatına katıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERİDAK), Deniz Kurdu 2021 tatbikatına katıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tüm denizlerde eş zamanlı olarak tatbikat düzenlendi. Deniz Kurdu 2021 adı verilen tatbikatta Arama Kurtarma safhasında Karadeniz Bölge Komutanlığı Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi ile birlikte ERİDAK Arama Kurtarma ekibi de katılım sağladı. Başarı ile geçen tatbikatta Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Taner Gün de çalışmaları yakından takip etti.
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